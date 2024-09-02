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الولايات المتحدة تصادر الطائرة الرئاسية لرئيس فنزويلا

08:05 م الإثنين 02 سبتمبر 2024

مصادر الطائرة الرئاسية لرئيس فنزويلا أرشيفية

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وكالات

قالت شبكة "سي إن إن" الأمريكية، اليوم الاثنين، إن الولايات المتحدة صادرت طائرة الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، بزعم أن شرائها كان انتهاكا للعقوبات الأمريكية.

وقامت السلطات الأمريكية بنقل الطائرة الرئاسية الفزويلية، إلى ولاية فلوريدا، وفق مسؤولين أمريكيين.

وتأتي الواقعة في أحدث تطور في العلاقة المتردية بين الولايات المتحدة وفنزويلا، كما جاءت مصادرة الطائرة في جمهورية الدومينيكان بينما تواصل الإدارة الأمريكية التحقيق فيما تعدّه ممارسات فاسدة للحكومة في فنزويلا.

ووفقا لتصريحات المسؤولين الأمريكيين، فإن الطائرة التي تمت مصادرتها، تعادل طائرة الرئيس الأمريكي، ما يمثل تصعيدا في التحقيقات مع حكومة الرئيس مادورو.

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