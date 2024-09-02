إعلان

BBC

"من سينكسر أولًا".. إعلام عبري: العلاقة بين نتنياهو وجالانت وصلت طريق مسدود

07:54 م الإثنين 02 سبتمبر 2024

نتنياهو وجالانت

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث

وكالات

قالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية نقلا عن مصادر مطلعة، اليوم الاثنين، إن العلاقة بين رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع يوآف جالانت وصلت إلى طريق مسدود والسؤال من منهما سينكسر أولا.

وأكدت المصادر، أن جالانت لم يطرح حتى مع فريقه المقرب إمكانية الاستقالة وهي ليست على جدول أعماله.

وذكرت وسائل إعلام عبرية، أمس الأحد، أن رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو هاجم وزير الدفاع يوآف جالانت في اجتماع المجلس الأمني وقال إنه ليس أقل حرصا منه على تحرير الأسرى.

ونقلت القناة 13 العبرية عن جالانت قوله، إنه لا يوجد لا متسع من الوقت للأسرى الباقين على قيد الحياة في غزة.

من جانبه، قال رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، إن إلغاء قرار المجلس الأمني بشأن بقاء قواتنا في فيلادلفيا يعتبر جائزة لحماس، مشيرا إلى أن المرونة مطروحة لكن ليس في قضية محور فيلادلفيا الذي يشكل أنبوب أكسجين لحماس.

وأكدت صحيفة "هآرتس" نقلا عن نتنياهو، أنه قبل ما تم التوافق عليه مع الأمريكيين لكن لا يمكن إبداء مرونة في قضية أساسية مثل فيلادلفيا.

الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وزير الدفاع يوآف جالانت تحرير الأسرى محور فيلادلفيا حركة حماس غزة
تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
بعد تعليق تراخيص الأسلحة.. خارجية الاحتلال: محبطون من قرارات بريطانيا

إعلان

إعلان