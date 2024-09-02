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BBC

البيت الأبيض: بايدن بحث الاقتراح الأمريكي القطري المصري بشأن الخلافات بين حماس وإسرائيل

07:45 م الإثنين 02 سبتمبر 2024

جون كيربي

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وكالات

قال منسق الاتصالات الاستراتيجية في البيت الأبيض جون كيربي، اليوم الاثنين، أن الرئيس الأمريكي جو بايدن ونائبته كامالا هاريس عقدا اجتماعا بغرفة العمليات في البيت الأبيض مع فريق التفاوض الأمريكي حول غزة.

وأوضح كيربي أن بايدن وهاريس ناقشا الخطوات المقبلة لضمان إطلاق سراح الأسرى في غزة، وكذلك واستمرار التشاور مع الوسيطين القطري والمصري.

وأشار كيربي إلى أن بايدن بحث مع فريقه الاقتراح الأمريكي القطري المصري بشأن جسر الخلافات بين حماس وإسرائيل، موضحا أن بايدن ونائبته تلقيا إحاطة حول وضع المفاوضات الخاصة الأسرى في غزة.

ولفت كيربي إلى أن بايدن عبر عن شعوره بالصدمة والغضب من مقتل الأسرى الستة.

جون كيربي الاقتراح الأمريكي القطري الخلافات بين حماس وإسرائيل التفاوض الأمريكي حول غزة إطلاق سراح الأسرى
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