مصرع وإصابة 4 أشخاص جراء انهيار أرضي شمالي باكستان

إسلام أباد – (أ ش أ)

لقي ثلاثة أشخاص مصرعهم، من بينهم عنصران أمنيان، وأصيب آخر بعد أن ضرب انهيار أرضي، ناجم عن هطول الأمطار، حافلة ركاب، شمالي باكستان.

ونقلت شبكة (إيه بي سي نيوز) الأمريكية، اليوم، عن قائد بالشرطة المحلية قوله إن الحادث وقع في منطقة "كوهستان العليا" بإقليم "خيبر بختونخوا" بينما كانت الحافلة في طريقها إلى منطقة "داسو"، حيث يتم بناء مشروع لتوليد الطاقة الكهرومائية في باكستان بالتعاون مع الصين.

وكانت هيئة إدارة الكوارث بإقليم "خيبربختونخوا" قد أصدرت تحذيرا في وقت سابق اليوم بشأن توقع هطول المزيد من الأمطار على أجزاء من الإقليم، ما قد يتسبب في حدوث انهيارات أرضية وفيضانات جراء ارتفاع مناسيب الأنهار والجداول المائية.