إعلان

BBC

مصرع وإصابة 4 أشخاص جراء انهيار أرضي شمالي باكستان

06:45 م الإثنين 02 سبتمبر 2024

أرشيفية

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث

إسلام أباد – (أ ش أ)

لقي ثلاثة أشخاص مصرعهم، من بينهم عنصران أمنيان، وأصيب آخر بعد أن ضرب انهيار أرضي، ناجم عن هطول الأمطار، حافلة ركاب، شمالي باكستان.

ونقلت شبكة (إيه بي سي نيوز) الأمريكية، اليوم، عن قائد بالشرطة المحلية قوله إن الحادث وقع في منطقة "كوهستان العليا" بإقليم "خيبر بختونخوا" بينما كانت الحافلة في طريقها إلى منطقة "داسو"، حيث يتم بناء مشروع لتوليد الطاقة الكهرومائية في باكستان بالتعاون مع الصين.

وكانت هيئة إدارة الكوارث بإقليم "خيبربختونخوا" قد أصدرت تحذيرا في وقت سابق اليوم بشأن توقع هطول المزيد من الأمطار على أجزاء من الإقليم، ما قد يتسبب في حدوث انهيارات أرضية وفيضانات جراء ارتفاع مناسيب الأنهار والجداول المائية.

هذا المحتوى من

Asha
انهيار أرضي انهيار أرضي فى باكستان الأمطار
تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
الأردن يعلن تسجيل أول إصابة بجدري القرود لشخص غير أردني

إعلان

إعلان

* الصحة العالمية: لا يوجد علاج شافٍ من جدري القردة حتى الآن