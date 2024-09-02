ملك الأردن يُحذر من تداعيات الاعتداءات الإسرائيلية على أمن المنطقة

(وكالات)

أصدر الديوان الملكي الأردني، اليوم الاثنين، أكد فيه على تحذير الملك عبدالله الثاني من تداعيات الاستمرار بالهجمات والاعتداءات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة على أمن المنطقة واستقرارها، وذلك خلال اتصال هاتفي مع رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا.

وجاءت التحذيرات الأردنية من تصاعد الأوضاع في ظل شن قوات الاحتلال الإسرائيلي عملية عسكرية واسعة على مدن الضفة الغربية المحتلة، بذريعة ملاحقة عناصر المقاومة الفلسطينية ولزيادة العمليات الهجومية ضد المستوطنين في الآونة الأخيرة.

واستشهد أكثر من 15 فلسطينيًا، خلال العملية التي بدأت الأسبوع الماضي، إضافة لاعتقال وإصابة العشرات وتدمير البنى التحتية والمرافق.