إعلان

BBC

ملك الأردن يُحذر من تداعيات الاعتداءات الإسرائيلية على أمن المنطقة

06:43 م الإثنين 02 سبتمبر 2024

الديوان الملكي الأردني

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث

(وكالات)

أصدر الديوان الملكي الأردني، اليوم الاثنين، أكد فيه على تحذير الملك عبدالله الثاني من تداعيات الاستمرار بالهجمات والاعتداءات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة على أمن المنطقة واستقرارها، وذلك خلال اتصال هاتفي مع رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا.

وجاءت التحذيرات الأردنية من تصاعد الأوضاع في ظل شن قوات الاحتلال الإسرائيلي عملية عسكرية واسعة على مدن الضفة الغربية المحتلة، بذريعة ملاحقة عناصر المقاومة الفلسطينية ولزيادة العمليات الهجومية ضد المستوطنين في الآونة الأخيرة.

واستشهد أكثر من 15 فلسطينيًا، خلال العملية التي بدأت الأسبوع الماضي، إضافة لاعتقال وإصابة العشرات وتدمير البنى التحتية والمرافق.

الديوان الملكي الأردني الاعتداءات الإسرائيلية الضفة الغربية المستوطنين المقاومة الفلسطينية
تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
مصرع وإصابة 4 أشخاص جراء انهيار أرضي شمالي باكستان

إعلان

إعلان

* الصحة العالمية: لا يوجد علاج شافٍ من جدري القردة حتى الآن