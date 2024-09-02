الرئيس الأرجنتيني يستخدم حق الفيتو ضد مشروع قانون لزيادة معاشات التقاعد

بوينس أيريس - (د ب أ)

استخدم رئيس الأرجنتين خافيير مايلي حق النقض (الفيتو) بشكل كامل ضد مشروع قانون كان سيجبر الحكومة على زيادة مدفوعات المعاشات التقاعدية بشكل كبير، حسبما أفادت وكالة بلومبرج للأنباء بشأن حق الفيتو الذي نشر اليوم الاثنين في الجريدة الرسمية.

ونقلت بلومبرج عن مايلي قوله إن مشروع القانون مخالف للقانون لعدم أخذه في الاعتبار التأثير المالي ومصادر تمويل الإجراءات.

وسيكلف مشروع القانون ما يعادل 1.02% من إجمالي الناتج المحلي هذا العام و1.64% من إجمالي الناتج المحلي العام المقبل حال دخوله حيز التنفيذ.

كما ستجعل الزيادة في مدفوعات المعاشات التقاعدية من الاستحالة بمكان على الحكومة تحقيق أهدافها المالية في عام 2024 والأعوام التالية.

وقالت بلومبرج إن مايلي أذن في مرسوم منفصل، بدفع منحة ضمان اجتماعي تصرف لمرة واحدة بقيمة 70 ألف بيزو (74 دولارا) لكل شخص مؤهل.