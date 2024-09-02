وزير الخارجية يستقبل المفوض البريطاني للتجارة مع أفريقيا



(وكالات)

استقبل وزير الخارجية والهجرة بدر عبد العاطى، اليوم الاثنين، المفوض البريطاني للتجارة مع أفريقيا جون هامفرى، في مقر وزارة الخارجية.

وفى تصريح للسفير أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمي ومدير إدارة الدبلوماسية العامة بوزارة الخارجية والهجرة، أوضح أن وزير الخارجية والهجرة أشاد خلال اللقاء بما تشهده العلاقات الثنائية بين مصر والمملكة المتحدة من تعاون قائم ومتزايد لاسيما في المجالات الاقتصادية والتجارية المختلفة، وفى مقدمتها الطاقة بما فى ذلك الطاقة النظيفة، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والنقل وتوريد عربات للسكك الحديدية، بالإضافة إلى التعاون في مجال تطوير المدن والبنية التحتية، خاصة وأن المملكة المتحدة تأتى على رأس قائمة المستثمرين الأجانب فى مصر.

وأضاف المتحدث الرسمي، أن عبد العاطى استعرض خلال اللقاء الإجراءات التي تقوم بها الدولة المصرية لتمكين القطاع الخاص وزيادة القدرة التنافسية للاقتصاد المصرى، ودعم التحول للاقتصاد الأخضر، وتوفير الحوافز الاستثمارية لتوطين بعض الصناعات الوطنية، حيث أكد سيادته على أن تلك الإجراءات ساهمت في حدوث طفرة استثمارية في مختلف الأنشطة الاقتصادية، وهو ما يمثل فرصة لجذب مزيد من الاستثمارات البريطانية في مصر.

وأشار المتحدث الرسمي إلى أن وزير الخارجية أعرب عن تطلعه لتعزيز التعاون بين مصر والمملكة المتحدة في مختلف المجالات الاقتصادية والاستثمارية التي تمثل أهمية للبلدين وتحقق مكاسب متبادلة، وكذا تشجيع الشركات البريطانية على المزيد من الاستفادة من الفرص المتاحة في المشروعات الجارى تنفيذها في مصر، خاصة مشروعات البنية التحتية، والمدن الذكية ومشروعات الطاقة المتجددة، وبما يساهم فى زيادة حجم التبادل التجارى بين البلدين.

وأردف السفير أبو زيد، بأن اللقاء تطرق إلى مسألة تعزيز التعاون وحشد الاستثمارات في القارة الأفريقية، حيث أكد الوزير عبد العاطى على تطلع الجانب المصري لتعزيز التعاون مع المملكة المتحدة في إطار تعاون ثلاثي في الدول الأفريقية، والاستفادة في هذا الشأن مما يملكه الجانبان المصرى والبريطانى من تواجد وعلاقات استراتيجية وثيقة مع دول القارة، ولاسيما فى الموضوعات ذات الاهتمام المشترك وفى مقدمتها الطاقة النظيفة والمتجددة، والنقل، والبنية التحتية، والصحة.

ومن جانبه، أكد المسئول البريطاني على تطلع المملكة المتحدة مواصلة تعزيز استثماراتها في مصر، والحرص على العمل بشكل مشترك في تعزيز الأعمال والتجارة والاستثمار بين البلدين وبناء القدرات، بغية تعزيز التبادل التجارى بما يعكس عمق العلاقات المصرية البريطانية.

واختتم المتحدث باسم الخارجية تصريحاته، مشيراً إلى أن عبد العاطى حرص على الاستماع إلى الأفكار والمقترحات التي قدمها المفوض البريطاني للتجارة وذلك لتعزيز التعاون بين مصر والمملكة المتحدة في مختلف المجالات الاقتصادية والاستثمارية بما يخدم مصالح الشعبين المصري والبريطاني.