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BBC

بايدن: كنا قريبين جدًا من اتفاق نهائي لإطلاق سراح الأسرى في غزة

06:13 م الإثنين 02 سبتمبر 2024

جو بايدن

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واشنطن – (أ ش أ)

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن إن الاتفاق النهائي لإطلاق سراح الأسرى في غزة كان قريبا جدًا.

وأعرب بايدن، في تصريحات أوردتها قناة "الحرة" الأمريكية اليوم الإثنين، عن اعتقاده بأن رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لا يقوم بما يكفي لإبرام الاتفاق.

وكان مستشار الأمن القومي للبيت الأبيض جيك سوليفان أبلغ في وقت سابق اليوم عائلات الأسرى الأمريكيين في غزة، بأن بايدن يدرس تقديم اقتراح نهائي لإسرائيل وحماس بشأن الصفقة في وقت لاحق من هذا الأسبوع، وفقًا لمصدرين مطلعين بشكل مباشر على الاجتماع.

هذا المحتوى من

Asha
جو بايدن الرئيس الأمريكي إطلاق سراح الأسرى في غزة الاحتلال الإسرائيلي اتفاق نهائي
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