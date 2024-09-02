هيئة الأسرى الإسرائيليين: تصريحات بايدن إثبات على تعمد نتنياهو إفشال الصفقة

(وكالات)

نقلت القناة الـ12 الإسرائيلية، اليوم الاثنين، عن هيئة الأسرى الإسرائيليين المحتجزين بقطاع غزة، تعليقهم على تصريحات الرئيس الأمريكي جو بايدن، الأخيرة ضد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، حيث قالوا إن تصريحات بايدن جاءت كإثبات على أن نتنياهو يعمد عرقلة التوصل لصفقة تبادل للأسرى.

واتهم الرئيس الأمريكي بنيامين نتنياهو بعرقلة اتفاق تبادل الأسرى، قائلًا إنه لا يقدم ما يكفي لإتمام الاتفاق.

وجاءت تصريحات بايدن، في أعقاب الكشف عن هوية أحد الأسرى الستة المقتولين وهو إسرائيلي ويحمل الجنسية الأمريكية يُدعى هيرش بولين.

وتم تشييع جنازة هيرش بولين بحضور الرئيس الإسرائيلي يتسحاق هرتسوج، الذي قدم اعتذارًا على مقتل الأسرى الإسرائيليين ولعدم فعل ما يكفي لإنقاذهم.