إعلان

BBC

هيئة الأسرى الإسرائيليين: تصريحات بايدن إثبات على تعمد نتنياهو إفشال الصفقة

06:03 م الإثنين 02 سبتمبر 2024

جو بايدن

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث

(وكالات)

نقلت القناة الـ12 الإسرائيلية، اليوم الاثنين، عن هيئة الأسرى الإسرائيليين المحتجزين بقطاع غزة، تعليقهم على تصريحات الرئيس الأمريكي جو بايدن، الأخيرة ضد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، حيث قالوا إن تصريحات بايدن جاءت كإثبات على أن نتنياهو يعمد عرقلة التوصل لصفقة تبادل للأسرى.

واتهم الرئيس الأمريكي بنيامين نتنياهو بعرقلة اتفاق تبادل الأسرى، قائلًا إنه لا يقدم ما يكفي لإتمام الاتفاق.

وجاءت تصريحات بايدن، في أعقاب الكشف عن هوية أحد الأسرى الستة المقتولين وهو إسرائيلي ويحمل الجنسية الأمريكية يُدعى هيرش بولين.

وتم تشييع جنازة هيرش بولين بحضور الرئيس الإسرائيلي يتسحاق هرتسوج، الذي قدم اعتذارًا على مقتل الأسرى الإسرائيليين ولعدم فعل ما يكفي لإنقاذهم.

هيئة الأسرى الإسرائيليين قطاع غزة الرئيس الأمريكي جو بايدن رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو هيرش بولين صفقة تبادل الأسرى حركة حماس
تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
الصحة العالمية: 900 إصابة بجدري القرود في 12 دولة بشرق المتوسط

إعلان

إعلان

* الصحة العالمية: لا يوجد علاج شافٍ من جدري القردة حتى الآن