حزب الله يُعلن استهداف موقعين إسرائيليين بالأسلحة الصاروخية

بيروت - (د ب أ)

أعلن حزب الله اللبناني، في بيانين منفصلين، اليوم الاثنين، أن عناصره استهدفوا موقعي " الرمثا" و " زبدين" الإسرائيليين بالأسلحة الصاروخية.

وقال حزب الله في بيان إن عناصره استهدفوا بعد ظهر اليوم الاثنين موقع الرمثا في تلال كفرشوبا اللبنانية المحتلة بالأسلحة الصاروخية وأصابوه إصابة مباشرة.

وفي بيان ثان أعلن حزب الله أن عناصره استهدفوا موقع زبدين في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة بالأسلحة الصاروخية وأصابوه إصابة مباشرة.

وكان حزب الله قد أعلن في بيانات منفصلة سابقة اليوم، أن عناصره استهدفوا مبنى يستخدمه جنود إسرائيليون في كل من مستعمرتي أفيفيم والمنارة الإسرائيليتين بالأسلحة المناسبة، ردا على اعتداء إسرائيل على القرى الجنوبية.

كما استهدفوا جنودا إسرائيليين في مرتفع عداثر بقذائف المدفعية.

واستهدفوا مستعمرات عين يعقوب وجعتون ويحيعام الإسرائيلية بصواريخ الكاتيوشا ردا على اعتداء إسرائيل على بلدة الناقورة في وقت سابق من اليوم.

ونعى حزب الله، أمس الأحد أحد عناصره هو حسين أحمد الموسوي من بلدة "النبي شيت" في البقاع شرق لبنان، ليرتفع عدد عناصر " حزب الله" الذين سقطوا "على طريق القدس" إلى 462.