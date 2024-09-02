الأولى منذ إصدار مذكرة اعتقال بحقه.. بوتين يزور منغوليا العضو في الجنائية الدولية

(وكالات)

وصل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الاثنين، إلى منغوليا في أول زيارة لدولة عضو في المحكمة الجنائية الدولية، بعد صدور مذكرة الاعتقال بحقه.

وقبيل زيارته، ألمح بوتين، إلى أن منغوليا من الممكن أن تحصل على جزء من الغاز الروسي الذي سيمر بأراضيها إلى الصين عبر خط "قوة سيبيريا-2".

وتحدث الرئيس الروسي، إجراء موسكو مفاوضات مع منغوليا حول تزويدها بموارد طاقة روسية بأسعار تفضيلية.

وأصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرة اعتقال بحق بوتين، العام المااي، بعد اتهامه بتوجيه أوامر بارتكاب جرائم حرب في الحرب على أوكرانيا.