الجيش الإيراني يؤكد جاهزيته للتصدي لأي مؤامرات ضد طهران



(وكالات)

قال المساعد التنفيذي للجيش الإيراني، العميد محمد محمودي، اليوم الاثنين، إن قوات الدفاع الجوي الإيرانية ترصد جميع التحركات في المنطقة ومستعدة لمواجهة أي مؤامرات ضد مصالح طهران.

وأكد المساعد التنفيذي للجيش الإيراني، على أن القوات الإيرانية على أتم الاستعداد والجاهزية بشكل دائم للتصدي لأي مؤامرات، وللحفاظ على مصالح الجمهورية الإسلامية.

يأتي ذلك في إطار ترقب الرد الإيراني المحتمل على إسرائيل، بعد اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية حماس إسماعيل هنية في دار ضيافة تابعة للحرس الثوري في طهران.

وتوعدت طهران إسرائيل بهجوم غير مسبوق للانتقام من مقتل هنية، بينما لم تُعلن إسرائيل حتى الآن صراحة مسؤوليتها عن مقتل هنية.