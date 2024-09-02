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الاحتلال يجبر مصور الجزيرة على حذف ما التقطه في الخليل

05:24 م الإثنين 02 سبتمبر 2024

قوات الاحتلال الإسرائيلي

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وكالات

أكدت مراسلة الجزيرة أن قوات الاحتلال أجبرت مصور الجزيرة على حذف ما التقطته الكاميرا عند مدخل مؤد لشارع الشهداء بالخليل بالضفة الغربية المحتلة، في ظل استمرار عملية الاحتلال بالمنطقة لليوم السادس على التوالي.

وأضافت أن القوات الإسرائيلية اقتحمت مخيم طولكرم شمال الضفة الغربية، وسط اندلاع اشتباكات مسلحة مع مقاومين.

وقالت حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، "إن اعتداء جيش الاحتلال الصهيوني اليوم على الصحفيين أثناء تغطيتهم للعدوان على جنين، وإطلاق النار المباشر تجاههم؛ هو إرهاب دولة ممنهج يمارسه بحق الصحفيين، يهدف إلى طمس الحقيقة، ومنع الصحفيين من أداء واجبهم بنقل معاناة شعبنا وما يتعرّض له من جرائم وحشية على يد حكومة الاحتلال النازية".

وأضافت حماس في بيان لها، "إننا إذ نشيد بشجاعة الصحفيين العاملين في غزة والضفة، وإصراراهم على تغطية العدوان الصهيوني، رغم ما يتعرّضون له من انتهاكات وجرائم، واستشهاد العشرات منهم بنيران العدو الصهيوني؛ فإننا نطالب المؤسسات الصحفية الدولية كافة، بإدانة جرائم الاحتلال المتكررة بحق الصحفيين الفلسطينيين، والعمل على فضحها، والضغط بكل الوسائل لوقفها".

قوات الاحتلال مصور الجزيرة حذف صور التقطها مصور الجزيرة استمرار عملية الاحتلال
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