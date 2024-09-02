بعد وقفه.. اتحاد نقابات العمال الإسرائيلية: سندعو إلى إضراب اقتصادي آخر قريبًا

(وكالات)

نقلت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، اليوم الاثنين، عن مسؤول في اتحاد نقابات العمال الإسرائيلية "الهستدروت"، إن الاتحاد سيعمل على الدعوة إلى إضراب آخر في وقت قريب.

وبدأ اتحاد نقابات العمال الإسرائيلية، إضرابًا اقتصاديًا شاملًا في وقت سابق اليوم، من أجل الضغط على رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لإبرام صفقة تبادل الأسرى.

من جهتها أنهت محكمة العمل الإسرائيلية، الإضراب الشامل اليوم، عن الساعة الثانية بعد الظهر، قائلة إنه تحول إلى إضراب سياسي.

وكان زعيم المعارضة الإسرائيلي يائير لابيد قد دعا إلى الإضراب بعد إعلان العثور على جثامين الأسرى الستة في رفح.