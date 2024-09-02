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نتنياهو: إذا خرجنا من فيلادلفيا لن نتمكن من العودة إليه ثانيا

05:04 م الإثنين 02 سبتمبر 2024

بنيامين نتنياهو

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وكالات

نقلت وسائل إعلام إسرائيلية عن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو قوله خلال جلسة للحكومة إنه سيكون هناك رد قوي على قتل الأسرى الـ6 الذين عثر عليهم الجيش في غزة أمس الأحد.

وأكد نتنياهو ضرورة البقاء في محور فيلادلفيا لتحقيق أهداف الحرب، قائلا "سيكون من الصعب العودة إلى محور فيلادلفيا إذا خرجنا منه".

وزعمت إسرائيل أن المحتجزين قتلوا برصاص أطلق عليهم من مسافة قريبة قبل العثور عليهم بنحو 48 إلى 72 ساعة، فيما حمّلت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) الاحتلال والإدارة الأميركية مسؤولية حياة الأسرى، مؤكدة أنه كان يمكن الحفاظ على حياتهم بإبرام صفقة.

رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو محور فيلادلفيا قطاع غزة إسرائيل حماس
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