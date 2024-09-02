فيديو| الشرطة الإسرائيلية تعتقل 7 متظاهرين في تل أبيب

وكالات

قالت صحيفة "إسرائيل اليوم" إن الشرطة الإسرائيلية اعتقلت 7 من المتظاهرين في تل أبيب.

#فيديو | المستوطنون يتظاهرون في (تل أبيب) ويغلقون الشوارع وسط إضراب عام للضغط على نتنياهو من أجل إبرام صفقة تبادل pic.twitter.com/54SmD505t6 — وكالة شهاب للأنباء (@ShehabAgency) September 2, 2024

وفيما سبق أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن محكمة العمل أصدرت أمرا بإنهاء إضراب نقابة العمال (الهستدروت) الساعة 14:30 بالتوقيت المحلي.

وأضافت أن محكمة العمل قبلت موقف الحكومة لوقف الإضراب باعتبار أنه إضراب سياسي وليس نزاع عمل.

وردت عائلات الأسرى الإسرائيليين على القرار وقالت "إن الأمر لا يتعلق بالإضراب ولكن بإنقاذ الأسرى الذين تخلى عنهم نتنياهو".