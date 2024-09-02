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فيديو| الشرطة الإسرائيلية تعتقل 7 متظاهرين في تل أبيب

03:49 م الإثنين 02 سبتمبر 2024

مظاهرات اسرائيلية - ارشيفية

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وكالات

قالت صحيفة "إسرائيل اليوم" إن الشرطة الإسرائيلية اعتقلت 7 من المتظاهرين في تل أبيب.

وفيما سبق أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن محكمة العمل أصدرت أمرا بإنهاء إضراب نقابة العمال (الهستدروت) الساعة 14:30 بالتوقيت المحلي.

وأضافت أن محكمة العمل قبلت موقف الحكومة لوقف الإضراب باعتبار أنه إضراب سياسي وليس نزاع عمل.

وردت عائلات الأسرى الإسرائيليين على القرار وقالت "إن الأمر لا يتعلق بالإضراب ولكن بإنقاذ الأسرى الذين تخلى عنهم نتنياهو".

الشرطة الإسرائيلية تل أبيب متظاهرين الهستدروت
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