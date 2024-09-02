لتمرير الصفقة.. إسرائيل تشهد إضرابًا شاملًا

بي بي سي

عم الإضراب الشامل صباح اليوم الاثنين مناحي الحياة كافة في اسرائيل استجابة لإعلان رئيس اتحاد نقابات العمال الإسرائيلي (الهستدروت)، لدفع الحكومة نحو إبرام اتفاق لوقف إطلاق النار والإفراج عن الأسرى المحتجزين في قطاع غزة، وذلك بعد إعلان الجيش العثور على جثث ستة منهم.

وبدأ الإضراب في الساعة السادسة بالتوقيت المحلي (04:00 بتوقيت جرينتش).

وبحسب موقع واللا الإسرائيلي، فإن اتحاد نقابات العمال الإسرائيلي أعلن أن الإضراب سينتهي الليلة ولن يجري تمديده.

وتوقعت رئيسة محكمة العمل الإسرائيلية، القاضية ياهلوم، أن يقوم (الهستدروت) بتقصير مدة الإضراب، وقالت "نحن نتوقع بيانا من (الهستدروت) بأن الإضراب سيجري تقصيره قبل الساعة السادسة مساء بالتوقيت المحلي"، بحسب صحيفة يديعوت أحرنوت.

وأضافت: "الإضراب بدأ تأثيره بالفعل وأحدث فوضى في الاقتصاد، لذلك نعلن أن الإضراب سيكون حتى الساعة الثانية ظهرا بالتوقيت المحلي فقط".

ونقل ممثلو (الهستدروت) كلام القاضية إلى رئيس (الهستدروت) بار دافيد، وذهب الطرفان للتشاور، لكن (الهستدروت) في النهاية رفض طلب تقصير الإضراب.

وبحسب وسائل إعلام إسرائيلية، فإن محكمة العمل أصدرت أمرا بإنهاء إضراب الهستدروت عند الساعة (14:30) بالتوقيت المحلي.

وأشارت إلى أن محكمة العمل قبلت موقف الحكومة لوقف الإضراب باعتبار أنه إضراب سياسي وليس نزاع عمل.

وقال رئيس الهستدروت، أرنون بار دافيد، في مؤتمر صحافي الأحد "علينا أن نوقف فكرة التخلي عن الأسرى ... توصلت إلى استنتاج مفاده أن تدخلنا فقط هو الذي يمكن أن يحرك أولئك الذين يحتاجون لذلك، الاثنين سيعم الإضراب الاقتصاد الإسرائيلي بأكمله".

يأتي الإضراب الذي شمل المرافق التجارية والاقتصادية والتعليمية والمواصلات ومطار بن جوريون، في أعقاب تظاهرات ضخمة شارك بها الإسرائيليون للمطالبة بإعادة الأسرى إلى ديارهم.

وأفادت نقابة العمال بأن الإضراب يشمل بلديات القدس وتل أبيب وحيفا مع تعطيل الحافلات في القدس.

وتوقفت الرحلات القادمة والمغادرة لمدة ساعتين على الاقل في مطار بن غوريون.

وقال رئيس قسم الإعلام في الهستدروت لإحدى الإذاعات إن 95٪؜ من السلطات المحلية تلتزم بالإضراب في إسرائيل.

وأوعزت المستشارة القانونية للحكومة بالتوجه الى محكمة العمل بطلب إصدار أمر لمنع إضراب اليوم، مستجيبة بذلك لطلب وزير المالية بتسلئيل سموتريتش.

وعلّق وزير المالية بتسلئيل سموتريتش على الإضراب العام قائلاً إنه "يحقق أحلام السنوار"، مضيفاً أنه "أوعز إلى دائرة الرواتب في الخزينة بعدم دفع رواتب كل من سيضرب عن العمل يوم الاثنين".

وقال سموتريتش إن الإضراب من شأنه أن يضر بالاقتصاد وإنه لا أساس قانوني له لأن هدفه الأساسي هو التأثير على قرارات مهمة للحكومة بشأن قضايا تتعلق بأمن الدولة.

وجاء في رسالة سموتريتش "هذه القضايا ليست موضوع إضراب من منظمات عمالية ولا توجد صلة بينها وبين العلاقات العمالية في إسرائيل".

وانتقد بار دافيد بشدة طريقة حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بالتعامل مع ملف إعادة الأسرى ، قائلاً "نحن نستلم الجثث بدلاً من التوصل إلى اتفاق".

وكان زعيم المعارضة الإسرائيلية، يائير لابيد، قد دعا الأحد إلى الإضراب لإغلاق اقتصاد البلاد، من أجل الضغط على الحكومة للتوصل إلى اتفاق لإطلاق سراح الأسرى المتبقين في قطاع غزة.

كما حث وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالانت رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو الأحد على التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار مع حماس لإعادة الأسرى المتبقين من غزة إلى وطنهم، حيث تم إعادة جثث ستة من الذين تم أسرهم في 7 أكتوبر الماضي إلى إسرائيل.

وقال جالانت على منصة التواصل الاجتماعي X: "لقد فات الأوان بالنسبة للأسرى الذين قُتلوا بدم بارد. ويجب إعادة الأسرى الذين ما زالوا في أسر حماس إلى ديارهم".

הקבינט המדיני-ביטחוני חייב להתכנס באופן מיידי ולהפוך את ההחלטה שהתקבלה ביום חמישי.



זה מאוחר עבור החטופים שנרצחו בדם קר. חייבים להשיב הביתה את החטופים שנותרו בשבי החמאס.



מדינת ישראל תבוא חשבון עם כל ראשי ומרצחי החמאס, עד האחרון שבהם. — יואב גלנט - Yoav Gallant (@yoavgallant) September 1, 2024

يأتي ذلك بعدما أعلن الجيش الإسرائيلي العثور على جثث ست أسرى كانت تحتجزهم حركة حماس في قطاع غزة.

وقال الجيش الإسرائيلي في بيان له، إنه عثر على الجثث يوم السبت في نفق تحت الأرض في منطقة رفح.

وزعمت وزارة الصحة الإسرائيلية إن التشريح الذي أجري، صباح الأحد، لجثث الأسرى الستة أظهر أنهم قتلوا "من مسافة قريبة جدا" و"بين الخميس وصباح الجمعة".

وقالت المتحدثة باسم وزارة الصحة الإسرائيلية، شيرا سولومون، في بيان إن الأسرى "قضوا على ما يبدو قبل التشريح بفترة تتراوح بين 48 و72 ساعة، أي بين الخميس وصباح الجمعة".

وأعلن الجيش أن القتلى الستة الذين عثر على جثثهم إسرائيليون؛ وهم ألكسندر لوبانوف، وألمونغ ساروسي، وإيدن يروشلامي، وأوري دانينو، وكارمل غات. وأشار إلى أن الجثة السادسة لإسرائيلي يحمل الجنسية الأمريكية يُدعى هيرش غولدبيراغ-بولين، والذي ظهر في أحد فيديوهات حماس بذراع مبتورة منذ عدة أشهر.

وبعد تأكيد وفاة الإسرائيلي الأمريكي غولدبرج بولين، قال الرئيس الأمريكي جو بايدن إنه "محطّم وغاضب" من هذه الأخبار.

وتعهد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الأحد، بـ"تصفية الحسابات" مع حماس، قائلاً "إن من يقتل الأسرى لا يريد اتفاقا" على هدنة في غزة.

من جهتها، حمّلت حركة حماس الحكومة الإسرائيلية مسؤولية مقتل الأسرى، في ظل الإصرار على "مواصلة حرب الإبادة الجماعية والتهرّب من الوصول إلى اتفاق وقف إطلاق النار"، إلى جانب الإدارة الأمريكية بسبب "انحيازها ودعمها وشراكتها في هذا العدوان".

وأكد بيان نشرته الحركة على لسان عزت الرشق، عضو المكتب السياسي لحركة حماس، أن الأسرى قتلوا نتيجة القصف الإسرائيلي، مضيفاً أن حماس "كانت حريصة أكثر من بايدن على حياة الأسرى لديها"، وأنه من هنا وافقت الحركة على مقترحه وعلى قرار مجلس الأمن، بينما رفضهما نتنياهو".

وحث البيان الرئيس الأمريكي جو بايدن على وقف دعم إسرائيل "بالمال والسلاح"، والضغط على الحكومة لإنهاء الحرب، مندداً بالإدارة الأمريكية التي "استسلمت لشروط نتنياهو، الهادفة لتعطيل التوصل لاتفاق، حفاظاً على سلطته".

وحملت حماس الإدارة الأمريكية وبايدن مسؤولية "الجرائم اليومية وحرب الإبادة في قطاع غزة التي بلغت حتى الآن أكثر من 150 ألف شهيد وجريح، 69 في المئة؜ منهم أطفال ونساء"، بحسب البيان.

وقال مسؤول كبير في حماس لوكالة الأنباء الفرنسية شريطة عدم الكشف عن هويته إن "بعض" الأسرى الذين عُثر عليهم، "نالوا الموافقة" على إطلاق سراحهم في صفقة تبادل محتملة للأسرى كجزء من اتفاق هدنة محتملة.