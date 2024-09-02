وزير الخارجية البولندي يُطالب بإسقاط المسيرات الروسية فوق الأراضي الأوكرانية

وارسو - (د ب أ)

أعرب وزير الخارجية البولندي رادوسلاف سيكورسكي، اليوم الاثنين، عن اعتقاده أنه من واجب وارسو إسقاط طائرات الدرون والصواريخ الروسية التي تقترب من حدود بلاده مع أوكرانيا، قبل أن تدخل المجال الجوي البولندي.

جاء ذلك خلال حوار مع صحيفة "ذا فايننشال تايمز" البريطانية، عارض فيه سيكورسكي الموقف الرسمي لحلف شمال الأطلسي (الناتو)، وهو أن مثل هذه السياسة سوف تخاطر بتصاعد الحرب من خلال المواجهة المباشرة المحتملة مع القوات الروسية.

وقد رفض الناتو حتى الآن اعتراض طائرات الدرون والصواريخ الروسية فوق أوكرانيا، بالإضافة إلى طلب كييف بحظر الطيران فوق البلاد.

وقال سيكورسكي للصحيفة إنه يعتقد أن الخطوة ستكون"عملا شرعيا للدفاع عن النفس في حال كانت صواريخ العدو في طريقها لمجالنا الجوي، لأنه بمجرد دخولها، ستكون خطورة إصابة شخص بسبب الحطام كبيرة".

وأوضح أن عضوية الناتو ليست فوق واجب كل دولة حماية مجالها الجوي.

وقال نائب الأمين العام للناتو ميرتشيا جيوانا إنه يرفض توجه سيكورسكي.

وأضاف"بالطبع نحترم حق كل دولة حليفة في ضمان أمنها القومي. ولكن داخل الناتو، دائما نقوم بالتشاور سويا مع بعضنا البعض قبل اتخاذ إجراء من شأنه أن يكون له تداعيات علينا جميعا".

وأوضح أن بولندا كانت تقوم دائما بالتشاور مع حلفائها بهذا الشأن حتى الآن.