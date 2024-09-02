نتنياهو: الإضراب في إسرائيل دعم للسنوار

وكالات

نقلت القناة 12 الإسرائيلية عن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قوله: إن الإضراب في إسرائيل دعم لزعيم حركة المقاومة الإسلامية "حماس" يحيى السنوار.

وفيما سبق علقت عائلات الأسرى الإسرائيليين، اليوم الاثنين، على قرار محكمة العمل الإسرائيلية، بإنهاء الإضراب الاقتصادي الشامل، قائلة إنها تدعو الإسرائيليين إلى المشاركة في المظاهرات من أجل "الحفاظ على حياة الأسرى الإسرائيليين المحتجزين في قطاع غزة، وذلك حسبما نقلت عنهم هيئة البث الإسرائيلية.

وقالت عائلات الأسرى في بيانها، إن احتجاجاتهم لا علاقة لها بالإضراب الاقتصادي الشامل، وإنما بإعادة وإنقاذ الأسرى الإسرائيليين الذين تخلى عنهم رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، حسب تعبيرهم.

وأصدرت محكمة العمل الإسرائيلية، إنهاء الإضراب الاقتصادي الذي أعلنته نقابة العمال الإسرائيلية عند الساعة الثانية والنصف مساء، قائلة إنه إضراب سياسي، وليس نزاع عمل.