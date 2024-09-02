خرج لقتل مواطن عربي.. توقيف جندي إسرائيلي في القدس

وكالات

قالت الشرطة الإسرائيلية، أمس الأحد، أنها تمكنت من توقيف جندي من الاحتياط حاول إطلاق النار على شخص "من أصل عربي" في القدس.

وأضافت شرطة الاحتلال في بيان لها، أن الحادث وقع "ليل الجمعة" دون تحديد التاريخ عندما غادر المشتبه البالغ 34 عاماً منزله وهو "يحمل سلاحاً بصفته عنصراً في قوات الاحتياط".

ولفتت إلى أن المشتبه به "كان في مهمة للبحث عن ضحية من أصل عربي في حديقة في القدس الغربية، وعندما حدد المشتبه به ضحية محتملة، جعل الشخص يجلس على مقعد على جانب الطريق وبدأ استجوابه بينما شهر سلاحه بطريقة لامس فيها جسم الضحية".

وأوضح البيان، أنه بعدما اقتنع المشتبه به بأن الضحية من أصل عربي، وجّه سلاحه عليه وحاول إطلاق النار، لكن الضحية نجح في الفرار من دون التعرّض لإصابة.

يشار إلى أنه تم توقيف المشتبه به بعد عدة أيام، وقال للسلطات إنه "أطلق النار لتخويف الضحية"، ومن المتوقع أن يتم توجيه اتهامات له في الأيام المقبلة، بحسب ما أورده بيان الشرطة الإسرائيلية.