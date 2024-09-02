قوات الاحتلال تستهدف أحد موظفي بلدية غزة داخل سيارة المؤسسة

(وكالات)

أعلنت بلدية غزة، اليوم الاثنين، استشهاد أحد موظفيها في قصف لقوات الاحتلال الإسرائيلي استهدف سيارة تابعة لها.

وطالبت بلدية غزة، في منشور لها عبر حسابها على فيسبوك بتوفير الحماية لموظفي البلديات من الاستهداف الإسرائيلي.

وقالت بلدية غزة، "استهدف الاحتلال الإسرائيلي سيارة تابعة للبلدية صباح اليوم ما أدى إلى استشهاد موظف عمره 36 عاما".

وأدانت بلدية غزة، قيام قوات الاحتلال باستهداف موظفيها ما أدى إلى استشهاد موظف كان على رأس عمله يؤدي واجبه في خدمة مواطني مدينة غزة .

وطالبت البلدية الأمم المتحدة والمنظمات الدولية بالتدخل العاجل لحماية موظفيها الذين يعملون منذ بداية "العدوان" من أجل الاستمرار بتقديم الخدمات الأساسية للمواطنين بالرغم من مخاطر العمل مع استمرار العدوان لأكثر من 11 شهرا.