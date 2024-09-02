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BBC

قاضي إسرائيلي: لن نصدر مذكرات اعتقال بحق منفذي الإضراب الاقتصادي الشامل

12:44 م الإثنين 02 سبتمبر 2024

لن نصدر مذكرات اعتقال بحق منفذي الإضراب الاقتصادي

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(وكالات)

نقلت إذاعة الجيش الإسرائيلي، اليوم الاثنين، عن قاض بمحكمة العمل الإسرائيلية، قوله، إنه تم قبول اقتراح نقابة العمال الإسرائيلية "الهستدروت" بشأن الإضراب الاقتصادي.

وأفاد القاضي بالمحكمة الإسرائيلية، أنه لن يتم إصدار أي مذكرات اعتقال بحق منفذي الإضراب الاقتصادي، بحسب الإذاعة العبرية.

وكان اتحاد النقابات العمالية الإسرائيلي، قد صرح، أنه أبلغ محكمة العمل أن الإضراب الاقتصادي الشامل سينتهي الليلة.

ودعا زعيم المعارضة الإسرائيلية، يائير لابيد، إلى إضراب اقتصادي شامل، في جميع أنحاء إسرائيل، بعد إعلان انتشال جثامين 6 من الأسرى الإسرائيليين المحتجزين في مدينة رفح جنوبي قطاع غزة.

وزعم الجيش الإسرائيلي، أن الأسرى الستة كانوا قد قتلوا قبل وقت قليل من العثور عليهم في نفق برفح.

الجيش الإسرائيلي محكمة العمل الإسرائيلية نقابة العمال الإسرائيلية الهستدروت
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