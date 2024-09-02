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انطلاق عملية تصويت الجزائريين بالخارج في الانتخابات الرئاسية

12:39 م الإثنين 02 سبتمبر 2024

انتخابات الجزائر

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انطلقت عملية تصويت الجزائريين المقيمين في الخارج، صباح اليوم الاثنين؛ لاختيار رئيس للجمهورية الجزائرية في الانتخابات الرئاسية المقررة يوم 7 سبتمبر الجاري.

ومن المقرر أن يتوافد الناخبون الجزائريون في الخارج إلى صناديق الاقتراع المتواجدة بمقار السفارات والقنصليات الجزائرية في الخارج لاختيار من بين المرشحين الثلاثة، وهم الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، والمرشح المعارض يوسف أوشيش، والمرشح حساني شريف.

وحسب الأرقام التي قدمتها السلطة الجزائرية المستقلة للانتخابات، التي تتولى عملية الإشراف على سير العملية الانتخابية، تبلغ الكتلة التصويتية للجزائريين في الخارج 865 ألفا و490 ناخبا.

ويشمل إجمالي اللجان الانتخابية في الخارج 117 لجنة موزعة على 18 لجنة بفرنسا، 30 لجنة بباقي الدول الأوروبية، و22 لجنة بالدول العربية، و21 بالدول الإفريقية و26 بكل من آسيا والولايات المتحدة.

هذا المحتوى من

Asha
انتخابات الجزائر تصويت الجزائريين بالخارج الانتخابات الرئاسية الجزائرية الجزائر
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