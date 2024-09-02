محكمة أفغانية تقضى بجلد 4 أشخاص لاتهامهم باللواط

إسلام آباد - (د ب ا)

أعلنت المحكمة العليا الأفغانية، اليوم الاثنين، أن محكمة بإقليم باروان بشمال أفغانستان قضت بمعاقبة أربعة أشخاص لاتهامهم بارتكاب اللواط.

وجاء في بيان المحكمة العليا، إنه تم الحكم على ثلاثة من المتهمين بالسجن لمدة عام بالإضافة إلى 39 جلدة لكل منهم، في حين قضت بمعاقبة المتهم الآخر بالسجن لمدة عامين و39 جلدة.

ولم يوضح البيان ما إذا كان تم تنفيذ الحكم علنا.

ويذكر أنه منذ استعادة طالبان السيطرة على أفغانستان، أعادت تطبيق العقوبات الجسدية، بما في ذلك الإعدام والجلد للمعاقبة على ارتكاب جرائم مثل القتل والسرقة والزنا.