إعلان

BBC

محكمة أفغانية تقضى بجلد 4 أشخاص لاتهامهم باللواط

11:57 ص الإثنين 02 سبتمبر 2024

أفغانستان

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث

إسلام آباد - (د ب ا)

أعلنت المحكمة العليا الأفغانية، اليوم الاثنين، أن محكمة بإقليم باروان بشمال أفغانستان قضت بمعاقبة أربعة أشخاص لاتهامهم بارتكاب اللواط.

وجاء في بيان المحكمة العليا، إنه تم الحكم على ثلاثة من المتهمين بالسجن لمدة عام بالإضافة إلى 39 جلدة لكل منهم، في حين قضت بمعاقبة المتهم الآخر بالسجن لمدة عامين و39 جلدة.

ولم يوضح البيان ما إذا كان تم تنفيذ الحكم علنا.

ويذكر أنه منذ استعادة طالبان السيطرة على أفغانستان، أعادت تطبيق العقوبات الجسدية، بما في ذلك الإعدام والجلد للمعاقبة على ارتكاب جرائم مثل القتل والسرقة والزنا.

افغانستان اللواط جلد 4 أشخاص محكمة أفغانية
تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
الجامعة العربية تشارك في مراقبة الانتخابات النيابية بالأردن

إعلان

إعلان

* طقس الأيام المقبلة.. انخفاض درجات الحرارة على جميع المناطق في هذا التوقيت
* مجدي يعقوب يوجه "رسالة قصيرة" إلى الشعب المصري لدعم مبادرة "بداية" (فيديو)
* عمرو أديب بعد تراجع الزمالك: اتبطرنا على نعمة المركز الثاني يارب رجعها تاني