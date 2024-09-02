اتحاد النقابات العمالية يحدد موعد انتهاء الإضراب في إسرائيل

وكالات

قالت صحيفة يديعوت أحرونوت، إن اتحاد النقابات العمالية الإسرائيلي أبلغ محكمة العمل أن الإضراب سينتهي الليلة.

يأتي ذلك بينما قالت القناة 12 الإسرائيلية إن العاملين في مطار بن غوريون وشركات الطيران الإسرائيلية يقررون مواصلة الإضراب ونشوب فوضى في المطار.

وفيما سبق قالت هيئة البث الإسرائيلية إن متظاهرين يعتصمون أمام منزل أرنون بار دافيد رئيس نقابات العمال دعما له.

وقد بدأ في الساعة السادسة من صباح اليوم الاثنين الإضراب العام الذي دعت له أمس الأحد أكبر منظمة نقابية في إسرائيل للضغط على حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو من أجل إبرام صفقة تبادل وإعادة الأسرى بقطاع غزة.

ونقل موقع واللا عن اتحاد النقابات العمالية في إسرائيل قوله: ندرس تمديد الإضراب العام إلى يوم غد وتوسيعه ليشمل قطاعات أكبر.

وبدأ إضراب عام في إسرائيل تضامنا مع ذوي الأسرى المحتجزين في غزة ورفضا لعرقلة نتنياهو إبرام صفقة

الإضراب يشمل المدارس والجامعات ومطار بن غوريون والمواصلات العامة وقطاعات اقتصادية واسعة