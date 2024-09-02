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BBC

استهداف سفينة تجارية غربي ميناء الحديدة اليمني

11:21 ص الإثنين 02 سبتمبر 2024

ميناء الحديدة اليمني

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(وكالات)

أعلنت شركة أمبري البريطانية للأمن البحري، اليوم الاثنين، أن سفينة تجارية تعرضت لهجوم بمسيرة على بعد 50 ميلا غرب ميناء الحديدة في اليمن.

وقالت شركة أمبري، في بيانها، إن الهجوم وقع على السفينة على بعد 3 أميال من آخر موقع معلن لسفينة ثانية تعرضت لهجوم في وقت سابق صباح اليوم.

وأوضحت الشركة البريطانية، أن السفينة التجارية لم تلحق بها أي خسائر أو أضرار.

ومنذ اندلاع العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة في الـ7 من أكتوبر الماضي، أعلنت جماعة أنصار الله الحوثية جبهة إسناد لدعم قطاع غزة، تستهدف فيها جميع السفن المتجهة من وإلى إسرائيل لحين وقف الحرب.

شركة أمبري البريطانية سفينة تجارية ميناء الحديدة اليمني
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