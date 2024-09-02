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BBC

بحجة الأعياد اليهودية.. الاحتلال الإسرائيلي يغلق الحرم الإبراهيمي في الخليل

11:17 ص الإثنين 02 سبتمبر 2024

الجيش الإسرائيلي

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أغلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم الاثنين الحرم الإبراهيمي الشريف، أمام المصلين، بحجة الأعياد اليهودية.

وذكرت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية الفلسطينية "وفا" أن إغلاق الحرم يأتي في إطار التقسيم الزماني والمكاني، الذي سرق حوالي 36% من أروقته بشكل دائم، موضحة أن الاحتلال يغلق الحرم 10 أيام سنويا بشكل كامل، بحجة الأعياد اليهودية، ويسلب حق العبادة من المصلين الفلسطينيين، ضاربا بعرض الحائط بمشاعر المسلمين، وحقهم في العبادة بحرية وأمان في مساجدهم وأماكن عبادتهم أمام بصر العالم وسمعه.

واعتبرت الوزارة الإغلاق تعد سافر على حرمة الحرم، واعتداء استفزازي على حق المسلمين بالوصول إلى أماكن العبادة الخاصة بهم. وفي شهر يوليو الماضي، منعت سلطات الاحتلال رفع الأذان 43 وقتا، في الحرم الإبراهيمي، ضمن محاولاتها المتكررة لفرض التقسيم الزماني والمكاني عليه، كما قامت قوات الاحتلال بسقف الجزء المكشوف من صحن الحرم الإبراهيمي الواقع في القسم المغتصب، والذي يعتبر المتنفس الوحيد للحرم ومصلى الإسحاقية.

هذا المحتوى من

Asha
قوات الاحتلال الإسرائيلي الحرم الإبراهيمي الشريف الأعياد اليهودية وفا
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