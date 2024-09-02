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إضراب إسرائيل.. اعتصام داعم لرئيس نقابات العمال

11:12 ص الإثنين 02 سبتمبر 2024

إضراب إسرائيل

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وكالات

قالت هيئة البث الإسرائيلية إن متظاهرين يعتصمون أمام منزل أرنون بار دافيد رئيس نقابات العمال دعما له.

وقد بدأ في الساعة السادسة من صباح اليوم الاثنين الإضراب العام الذي دعت له أمس الأحد أكبر منظمة نقابية في إسرائيل للضغط على حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو من أجل إبرام صفقة تبادل وإعادة الأسرى بقطاع غزة.

ونقل موقع واللا عن اتحاد النقابات العمالية في إسرائيل قوله: ندرس تمديد الإضراب العام إلى يوم غد وتوسيعه ليشمل قطاعات أكبر.

وبدأ إضراب عام في إسرائيل تضامنا مع ذوي الأسرى المحتجزين في غزة ورفضا لعرقلة نتنياهو إبرام صفقة

الإضراب يشمل المدارس والجامعات ومطار بن غوريون والمواصلات العامة وقطاعات اقتصادية واسعة

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