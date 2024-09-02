الرئيس الروسي: أوكرانيا تحاول وقف الهجوم على دونباس من خلال توغلها في كورسك

(وكالات)

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الاثنين، إن الهدف من الهجوم الأوكراني على مقاطعة كورسك الروسية، ليس إلا مجرد استفزاز من قبل كييف في سبيل وقف هجوم الروسي في دونباس شرقي أوكرانيا.

وأكد الرئيس الروسي، أن التوغل البري الأوكراني في قرى مقاطعة كورسك وسيطرة القوات الأوكرانية على مناطق داخل روسيا لن ينجح.

وعلى جانب آخر أشار فلاديمير بوتين إلى انفتاح روسيا للحوار مع دول الغرب، لكنه أكد في الوقت ذاته على الرد الروسي "القوي" على ما وصفها بالخطوات "الغير ودية" تجاه بلاده.

وقال بوتين، إن غالبية سياسات الغرب المتخذة بحق موسكو، جاءت بسبب الوضع و "المأساة" في أوكرانيا، مضيفًا أنه لن يتم السماح " بتشكيل تنظيمات بجوار روسيا تحاول زعزعة استقرار وضعها الأمني".

وشنت قوات الجيش الأوكراني، هجومًا مضادًا على مقاطعة كورسك الروسية، وأعلنت سيطرتها على عدد من القرى بداخل المقاطعة ما دفع القوات الروسية لإجلاء آلاف المدنيين إلى مناطق أخرى آمنة.