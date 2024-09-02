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BBC

عشرات الحريديم يتظاهرون رفضا لتجنيدهم

10:58 ص الإثنين 02 سبتمبر 2024

مظاهرة الحريديم - ارشيفية

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وكالات

قالت هيئة البث الإسرائيلية إن عشرات الحريديم يتظاهرون قرب مكتب التجنيد في تل هشومير رفضا لتجنيدهم.

ومنذ أشهر، يعاني الجيش الإسرائيلي عجزا في عدد أفراده، في ظل حربه المتواصلة على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، وعملياته المكثفة في الضفة الغربية المحتلة، وقصفه المتبادل مع حزب الله اللبناني.

ويشكّل الحريديم نحو 13% من عدد سكان إسرائيل البالغ قرابة 9.9 ملايين نسمة، ولا يخدم هؤلاء في الجيش، ويقولون إنهم يكرّسون حياتهم لدراسة التوراة بالمدارس والمعاهد الدينية للحفاظ على هوية الشعب.

تل هشومير الجيش الإسرائيلي قطاع غزة الضفة الغربية حزب الله اللبناني مظاهرة الحريديم
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