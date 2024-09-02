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BBC

استمرار الاشتباكات بين حزب الله وإسرائيل

10:22 ص الإثنين 02 سبتمبر 2024

هجمات حزب الله

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أ ش أ

سقطت عدة صواريخ أطلقت من لبنان, مساء الأحد, على الجليل الأعلى في شمال إسرائيل, وأصيب منزل بصاروخ مباشر, واندلع حريق, وسط تواصل القصف المتبادل بين حزب الله والجيش الإسرائيلي منذ أكثر من 10 أشهر.

ونفذ حزب الله هجمات مختلفة بالمسيرات والرشقات الصاروخية ضد قوات الجيش الإسرائيلي ومواقعها العسكرية, ردا على الاعتداءات الإسرائيلية على القرى والمنازل في جنوب لبنان, وقال الحزب إنه استهدف تموضعا لكتيبة الاستخبارات 8200 التابعة لفرقة الجليل في ثكنة ميتات بصليات الصواريخ, وحقق إصابة مباشرة.

وأضاف الحزب أنه استهدف مبان يستخدمها جنود الاحتلال الإسرائيلي في شتولا بالأسلحة الصاروخية وحقق فيه إصابة مباشرة, فيما جرى استهداف مبنى يستخدمه جنود الاحتلال في "المنارة".

هذا المحتوى من

Asha
حزب الله إسرائيل لبنان
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