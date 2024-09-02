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الصحة السودانية: ارتفاع أعداد ضحايا الفيضانات إلى 173 شخصا

09:56 ص الإثنين 02 سبتمبر 2024

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الخرطوم- (د ب أ)

قالت وزارة الصحة السودانية إن ضحايا الأمطار الغزيرة والفيضانات في السودان ارتفع 173 قتيلا و505 مصابين منذ بداية موسم الأمطار في يونيو الماضي.

وتأثرت 11 من أصل 18 ولاية في السودان بالفيضانات، حيث تم تدمير 18 ألفا و665 منزلا وتعرض 14 ألفا و 947 منزلا آخر لأضرار، وفقا للوزارة. كما تأثر أكثر من 170 ألف سوداني بالفيضانات.

وفي ولاية كسلا، تسببت الفيضانات الناجمة عن نهر القاش في أضرار كبيرة للأراضي الزراعية والمنازل. وقد فاقمت انهيارات سد أربعات قرب بورتسودان في 25 أغسطس الأزمة، مما أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 60 شخصا وتدمير كبير للبنية التحتية.

وكان برنامج الغذاء العالمي التابع للأمم المتحدة قد أعلن يوم الخميس عن بدء توزيع المساعدات الغذائية في منطقة دارفور السودانية.

وتشهد السودان فيضانات سنوية خلال الفترة من يونيو إلى أكتوبر، لكن أمطار هذا العام زادت من صعوبة الوضع في بلد يعاني بالفعل من صراع ممتد بين القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع.

وزارة الصحة السودانية الأمطار الغزيرة الفيضانات السودان
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