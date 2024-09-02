زلزال بقوة 4 ,6 درجة يضرب بابوا غينيا الجديدة

بورت مورسبي- (د ب أ)

ضرب زلزال بقوة 4 ,6 درجة على مقياس ريختر منطقة تبعد 57 كيلومترا جنوب بانجونا في بابوا غينيا الجديدة في الساعة 6:13 من صباح الاثنين بالتوقيت المحلي (2013 الأحد بتوقيت جرينتش)

ولم ترد على الفور أنباء عن وقوع ضحايا أو خسائر مادية.

وذكرت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية أن مركز الزلزال كان على عمق 41 كيلومتر، عند تقاطع دائرة عرض 839 ,6 درجة جنوبا وخط طول 517 ,155 درجة شرقا.

ولم يصدر تحذير من حدوث موجات مد عاتية (تسونامي) بسبب الزلزال، وفقا للنظام الأمريكي للتحذير من تسونامي.