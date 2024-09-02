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مقتل شخصين جراء العاصفة "ياجي" في الفلبين

09:49 ص الإثنين 02 سبتمبر 2024

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مانيلا-(د ب أ)

قالت وكالة الكوارث الوطنية ومسؤولون محليون اليوم الاثنين إن شخصين لقيا حتفهما نتيجة الفيضانات والانهيارات الأرضية الناجمة عن الأمطار الغزيرة التي تسببت فيها العاصفة الاستوائية "ياجي" في الفلبين.

وأفادت تقارير بأن عمق الفيضانات بلغ مستوى الصدر في بعض المناطق المتأثرة، بما في ذلك العاصمة مانيلا الكبرى، مما دفع السلطات إلى تعليق الأنشطة الحكومية والمدرسية.

ووفقا للمسؤولين المحليين، فإن الضحيتين هما فتاة /17 عاما/ وامرأة /26 عاما/، دفنتا في انهيارين أرضيين منفصلين في مدينة سيبو، التي تبعد حوالي 570 كيلومترا جنوب مانيلا.

وأصيب أيضا عشرة أشخاص آخرين جراء الانهيارات الأرضية، وفقا للتقارير.

وتم إلغاء العديد من الرحلات الجوية الداخلية، في حين تم تعليق حركة السفر البحري في الموانئ الشرقية والوسطى، مما ترك أكثر من 2200 راكب عالقين، وفقا لحرس السواحل.

وقال مكتب الأرصاد الجوية إن العاصفة "ياجي" كانت تحمل رياحا مستدامة تصل سرعتها إلى 75 كيلومترا في الساعة وسرعة هبوب الرياح بلغت 90 كيلومترا في الساعة. وكانت تتحرك من الغرب إلى الشمال الغربي بسرعة 15 كيلومترا في الساعة ومن المتوقع أن تشتد لتصبح عاصفة استوائية شديدة بحلول يوم الأربعاء المقبل.

وأضاف مكتب الأرصاد الجوية أنه "قد تصل أيضا إلى فئة ذروة الإعصار بحلول يوم الخميس أو الجمعة".

وتتعرض الفلبين في المتوسط إلى حوالي 20 إعصارا استوائيا كل عام.

وكان أقوى إعصار قد ضرب الفلبين هو الإعصار "هاييان" ، الذي أسفر عن مقتل 6300 شخص ونزوح أكثر من 4 ملايين شخص في نوفمبر 2013.

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