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BBC

شهداء ومصابون قصف إسرائيلي استهدف منزلًا بقطاع غزة

07:42 ص الإثنين 02 سبتمبر 2024

قصف إسرائيلي- أرشيفية

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كتب- محمد فتحي:

ذكرت وسائل إعلام فلسطينية، أن هناك شهداء ومصابون جراء قصف إسرائيلي استهدف منزلا بمخيم البريج وسط قطاع غزة، وفقا لما ذكرته قناة القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل لها قبل قليل.

ويدرس الرئيس الأمريكي جو بايدين تقديم اقتراح نهائي لإسرائيل وحماس لإطلاق سراح المحتجزين ووقف إطلاق النار في غزة في وقت لاحق هذا الأسبوع.

ومن المقرر أن يجتمع "بايدن" بفريقه للأمن القومي الإثنين، لتحديد استراتيجية المرحلة الأخيرة من مفاوضات الاتفاق بشأن غزة.

وأعلن البيت الأبيض، أن مستشار الأمن القومي جيك سوليفان، عقد اجتماعا عبر الفيديو مع عائلات المحتجزين الأمريكيين في غزة.

وناقش سوليفان مع عائلات المحتجزين ما ورد بشأن مقتل ستة محتجزين في غزة بينهم أمريكي، بالإضافة إلى مناقشة الجهود الدبلوماسية الأمريكية على أعلى مستوى لتأمين الإفراج عن بقية المحتجزين.

وأكد سوليفان لأهالي المحتجزين تعهد بايدن وإدارته بإعادة المحتجزين الأمريكيين إلى بلدهم في أقرب وقت ممكن.

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