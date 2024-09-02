إعلان

BBC

اشتباكات عنيفة بين مقـاومين وقوات الاحتلال في الضفة الغربية

02:45 ص الإثنين 02 سبتمبر 2024

اشتباكات بين المقاومة وقوات الاحتلال- أرشيفية

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث

كتب- محمد فتحي:

أعلنت وسائل إعلام فلسطينية، اندلاع اشتباكات عنيفة بين مقـاومين وقوات الاحتلال الإسرائيلي في مدينة جنين شمال الضفة الغربية المحتلة، بحسب ما ذكرته قناة القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل لها.

واستشهد فلسطيني في الساعات الأولى من صباح اليوم، في قصف جوي إسرائيلي على بلدة السيلة الحارثية في جنين، شمالي الضفة الغربية المحتلة.

وأعلن الجيش الإسرائيلي، أن طائرة إسرائيلية استهدفت مجموعة مسحلة مسؤولة عن زراعة عبوات ناسفة في جنين.

وفي السياق ذاته، أفادت مصادر محلية أن القوات الإسرائيلية تعرضت لهجوم بعبوات محلية الصنع، خلال اقتحام مخيم عسكر شرق نابلس في الضفة.

وتنفذ المئات من القوات الإسرائيلية مداهمات في أنحاء الضفة منذ الأربعاء، في واحدة من أكبر العمليات بالمنطقة منذ أشهر، وتقول إسرائيل إن العملية تهدف إلى "القضاء على مسلحين".

اعتقال إسرائيل مقتل المحتجزين مظاهرات تل أبيب الضفة الغربية الاحتلال اشتباكات بين المقاومة والاحتلال
تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
بعد مقتل الرهائن.. هل إضراب الإثنين في إسرائيل له أساس قانوني؟

إعلان

إعلان

عاجل - الداخلية تعلن مصرع عنصرين إجراميين وإصابة ضابط أمن مركزي خلال مداهمة في الدقهلية
في واقعة فندق طابا.. النيابة تأمر بحبس متهمين إسرائيليين لاتهامهما بالاعتداء على 3 عاملين
أجواء حارة وأمطار خفيفة.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الاثنين بدرجات الحرارة