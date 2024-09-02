اشتباكات عنيفة بين مقـاومين وقوات الاحتلال في الضفة الغربية

كتب- محمد فتحي:

أعلنت وسائل إعلام فلسطينية، اندلاع اشتباكات عنيفة بين مقـاومين وقوات الاحتلال الإسرائيلي في مدينة جنين شمال الضفة الغربية المحتلة، بحسب ما ذكرته قناة القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل لها.

واستشهد فلسطيني في الساعات الأولى من صباح اليوم، في قصف جوي إسرائيلي على بلدة السيلة الحارثية في جنين، شمالي الضفة الغربية المحتلة.

وأعلن الجيش الإسرائيلي، أن طائرة إسرائيلية استهدفت مجموعة مسحلة مسؤولة عن زراعة عبوات ناسفة في جنين.

وفي السياق ذاته، أفادت مصادر محلية أن القوات الإسرائيلية تعرضت لهجوم بعبوات محلية الصنع، خلال اقتحام مخيم عسكر شرق نابلس في الضفة.

وتنفذ المئات من القوات الإسرائيلية مداهمات في أنحاء الضفة منذ الأربعاء، في واحدة من أكبر العمليات بالمنطقة منذ أشهر، وتقول إسرائيل إن العملية تهدف إلى "القضاء على مسلحين".