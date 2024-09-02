اعتقال 29 متظاهرا وفتح الطرق.. ماذا يحدث في تل أبيب؟

وكالات

اعتقلت الشرطة الإسرائيلة، 29 متظاهرا في تل أبيب بالتزامن مع الاحتجاجات التي قام بها الإسرائيليين نتيجة مقتل 6 من الرهائن المحتجزين لدى حماس.

وقامت الشرطة الإسرائيلية بفتح كافة الطرق أمام حركة المرور، وفقا لما ذكرته سكاي نيوز في نبأ عاجل لها قبل قليل.

يذكر أن شبكة "سي إن إن" الأمريكية، قالت نقلا عن مسؤول إسرائيلي، الأحد، إن رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو قلق بشأن الاحتجاجات واسعة النطاق التي تجري في إسرائيل.

وأعلنت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، الأحد، خروج أكثر من 100 ألف متظاهر في تل أبيب وإغلاق مفارق طرق عدة في أكثر من موقع في إسرائيل.

وكشفت تقارير إعلامية، أن آلاف الإسرائيليين يتوافدون في مظاهرتين أمام وزارة الدفاع بتل أبيب وأمام مجمع المقار الحكومية بالقدس استجابة لدعوات الاحتجاج، وفق ما نقلته "الجزيرة" عن مراسلها.

وأشارت صحيفة "معاريف"، إلى أن بلديات 4 مدن كبرى هي تل أبيب وجفعاتيم وهود هشارون وكفار سابا أعلنت الانضمام للإضراب والاحتجاجات غدا.