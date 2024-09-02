استشهاد فلسطيني في قصف إسرائيلي شمالي الضفة الغربية

وكالات

استشهد قبل قليل، فلسطيني في قصف جوي إسرائيلي على بلدة السيلة الحارثية في جنين، شمالي الضفة الغربية المحتلة، وفقا لما ذكرته سكاي نيوز في نبأ عاجل لها قبل قليل.

وأعلن الجيش الإسرائيلي، أن طائرة إسرائيلية استهدفت مجموعة مسحلة مسؤولة عن زراعة عبوات ناسفة في جنين.

وفي السياق ذاته، أفادت مصادر محلية أن القوات الإسرائيلية تعرضت لهجوم بعبوات محلية الصنع، خلال اقتحام مخيم عسكر شرق نابلس في الضفة.

وتنفذ المئات من القوات الإسرائيلية مداهمات في أنحاء الضفة منذ الأربعاء، في واحدة من أكبر العمليات بالمنطقة منذ أشهر، وتقول إسرائيل إن العملية تهدف إلى "القضاء على مسلحين".