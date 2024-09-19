مايكروسوفت تحذّر من محاولات للتأثير على الانتخابات الرئاسية الأمريكية



سان خوسيه (كاليفورنيا) - (د ب أ)

حذر براد سميث رئيس شركة مايكروسوفت التكنولوجية من المحاولات الأجنبية للتأثير على الانتخابات الرئاسية الأمريكية المقررة في نوفمبر المقبل.

وقال أمام جلسة استماع بمجلس الشيوخ أمس الأربعاء، "اللحظة الأكثر خطورة سوف تأتي، أعتقد، قبل الانتخابات بـ48 ساعة"، وأضاف "وهذا الدرس الذي يجب أن نتعلمه من الانتخابات السلوفاكية الخريف الماضي، على سبيل المثال".

وأوضح سميث أنه قبل يومين من إجراء الانتخابات في سلوفاكيا، قامت "مجموعة روسية" بإصدار محتوى والدفع به، يتضمن تضخيم قصة مع مسؤول روسي بارز، والتزييف العميق لتسجيل صوتي يزعم أنه يكشف مخطط لسرقة الأصوات، وقال سميث "الحكومة الروسية لديها القدرة الكاملة كما أنها متطورة للغاية، ليس فقط في مجال التكنولوجيا ولكن في مجال العلوم الاجتماعية".

وأكد سميث أن "هناك تهديدات حقيقية وخطيرة" بما في ذلك خلال الانتخابات الرئاسية الأمريكية المقررة في الخامس من نوفمبر المقبل.

وقال سميث إن السباق إلى البيت الأبيض ربما يكون بين المرشح الجمهوري دونالد ترامب والمرشحة الديمقراطية كامالا هاريس "ولكن هذه أيضا سوف تصبح انتخابات إيران في مواجهة ترامب وروسيا في مواجهة هاريس".

وأضاف "هي انتخابات تتحد فيها روسيا وإيران والصين بهدف واحد وهو ضعف الثقة في الديمقراطية في أعين ناخبينا".

وأشار سميث إلى أن مجموعة روسية نشرت أمس الأربعاء مقطع فيديو لهاريس، تم التلاعب به بمساعدة الذكاء الاصطناعي، حيث تم تصويرها تقول كلاما لم تقله على الإطلاق.

واتهمت الإدارة في واشنطن روسيا بالتدخل في الحملة الانتخابية الرئاسية الأمريكية، ويشار إلى أنه تم توجيه اتهامات مماثلة لروسيا في الانتخابات السابقة.