إعلان

BBC

إصابة 5 إسرائيليين إثر قصف غرب كريات شمونة في الجليل الأعلى

08:59 ص الخميس 19 سبتمبر 2024

إسرائيل

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث


كتب-محمد فتحي:

قالت وسائل إعلام إسرائيلية، إنه تم إصابة 5 إسرائيليين إثر قصف على بلدة "تل حاي" غرب كريات شمونة في الجليل الأعلى، وفقا لما ذكرته قناة القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل لها قبل قليل.

يأتي هذا الحادث في سياق تصاعد التوترات الأمنية على الحدود الشمالية لإسرائيل، حيث تشهد منطقة الجليل الأعلى ومحيطها اشتباكات متكررة بين الجيش الإسرائيلي ومجموعات مسلحة في جنوب لبنان، بما في ذلك حزب الله. وتزايدت حدة هذه المواجهات خلال الأسابيع الأخيرة، وسط قلق دولي من احتمال تفاقم الوضع إلى نزاع أوسع نطاقًا، في ظل استمرار تبادل القصف وعمليات الرد العسكري بين الجانبين.

إصابة 5 إسرائيليين قصف غرب كريات شمونة الجليل الأعلى
تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
مايكروسوفت تحذّر من محاولات للتأثير على الانتخابات الرئاسية الأمريكية

إعلان

إعلان

عاجل - الفيدرالي الأمريكي يخفض سعر الفائدة 0.5% على الدولار لأول مرة منذ 4 سنوات
عاجل - ولي العهد السعودي يكشف عن شروطه لإقامة علاقات مع إسرائيل
عاجل - بيان جديد من نادي القضاة بشأن مشروع قانون الإجراءات الجنائية
خطوة غير مسبوقة في تاريخ الكرة المصرية.. شركة عالمية تنظم الدوري
شقق سكن لكل المصريين.. طرح جديد خلال أيام في 6 أكتوبر- صور
وفاة 3 أشقاء وإصابة 4 في انهيار عقار الورديان بالإسكندرية- صور
الرئيس السيسي يتصل برئيس جزر القمر بعد محاولة اغتياله
الحكومة: مفاوضات متقدمة مع شركاء محتملين لإحياء شركة النصر للسيارات
السيسي لوزير خارجية أمريكا: مصر ترفض محاولات تصعيد الصراع وتوسعة نطاقه إقليمياً