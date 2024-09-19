إصابة 5 إسرائيليين إثر قصف غرب كريات شمونة في الجليل الأعلى



كتب-محمد فتحي:

قالت وسائل إعلام إسرائيلية، إنه تم إصابة 5 إسرائيليين إثر قصف على بلدة "تل حاي" غرب كريات شمونة في الجليل الأعلى، وفقا لما ذكرته قناة القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل لها قبل قليل.

يأتي هذا الحادث في سياق تصاعد التوترات الأمنية على الحدود الشمالية لإسرائيل، حيث تشهد منطقة الجليل الأعلى ومحيطها اشتباكات متكررة بين الجيش الإسرائيلي ومجموعات مسلحة في جنوب لبنان، بما في ذلك حزب الله. وتزايدت حدة هذه المواجهات خلال الأسابيع الأخيرة، وسط قلق دولي من احتمال تفاقم الوضع إلى نزاع أوسع نطاقًا، في ظل استمرار تبادل القصف وعمليات الرد العسكري بين الجانبين.