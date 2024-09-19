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البث الإسرائيلية: تفجيرات لبنان استهدفت "قوة الرضوان" في حزب الله

07:46 ص الخميس 19 سبتمبر 2024

تفجيرات لبنان

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وكالات

قالت هيئة البث الإسرائيلية، إن تفجيرات أجهزة اللاسلكي في لبنان استهدفت "قوة الرضوان" في حزب الله، وفقا لما ذكرته سكاي نيوز في نبأ عاجل لها قبل قليل.

وانفجرت أجهزة اتصال لاسلكية محمولة تستخدمها جماعة حزب الله المسلحة في جنوب لبنان، الأربعاء، في أدمى يوم منذ بدء القصف المتبادل عبر الحدود بين الجماعة اللبنانية وإسرائيل قبل ما يقرب من عام، مما يؤجج التوتر غداة وقوع انفجارات مماثلة في أجهزة اتصال لاسلكي تعرف باسم "بيجر" خاصة بالجماعة.

وأثار هذا الحادث مخاوف بشأن سلامة هذه الأجهزة التواصلية.

وقالت وزارة الصحة اللبنانية إن 20 شخصا قتلوا وأصيب أكثر من 450، كما ارتفع عدد القتلى في انفجارات الثلاثاء إلى 12 بينهم طفلان، فضلا عن إصابة ما يقرب من 4 آلاف شخص.

ولم يعلق المسؤولون الإسرائيليون على الانفجارات، لكن مصادر أمنية قالت إن جهاز الموساد هو المسؤول عن ذلك.

وقال أحد مسؤولي حزب الله، إن الواقعة تمثل أكبر خرق أمني في تاريخ الجماعة.

وتزامنت هذه العمليات، التي بدت وكأنها قد دفعت حزب الله إلى حالة من الفوضى، مع الحرب التي تشنها إسرائيل منذ نحو عام في غزة، مما أدى إلى تزايد المخاوف من تصعيد على حدودها مع لبنان وخطر اندلاع حرب إقليمية شاملة.

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