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BBC

تضمن تأمين خروج السنوار.. إسرائيل تُقدم اقتراحًا جديدًا لإنهاء الحرب في غزة- تفاصيل

07:39 ص الخميس 19 سبتمبر 2024

يحيى السنوار

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وكالات

أكدت هيئة البث الإسرائيلية، أن إسرائيل قدمت اقتراحا جديدا لوقف إطلاق النار في غزة، وفقا لما ذكرته سكاي نيوز في نبأ عاجل لها قبل قليل.

وأضافت الهيئة، أن المقترح الإسرائيلي يتضمن إطلاق سراح أسرى فلسطينيين ونزع سلاح قطاع غزة وتطبيق آلية حكم أخرى فيه وإنهاء الحرب.

وأشارت إلى أن المقترح يتضمن إطلاق سراح جميع الرهائن دفعة واحدة وتأمين خروج السنوار من غزة هو وكل من يرغب في مغادرة القطاع.

يذكر أن اللواء جادي شامني، القائد السابق لفرقة غزة في الجيش الإسرائيلي، قال في الساعات الأولى من صباح اليوم، إن حركة حماس تفوز في الحرب على قطاع غزة، لافتا إلى أن إسرائيل تخسر وبشكل كبير، وفقا لروسيا اليوم.

وأوضح شامني: "أن جنودنا يفوزون بكل مواجهة تكتيكية مع حماس، لكننا نخسر الحرب، وبشكل كبير".

وقال القائد السابق لفرقة غزة في الجيش الإسرائيلي، إنه لا يمكن إنكار أن إسرائيل دمرت القدرات العسكرية لحماس، لكن حماس استعادت المدن في غضون 15 دقيقة من الانسحابات الإسرائيلية.

وأضاف: "لا يوجد أحد يستطيع تحدي حماس هناك بعد رحيل القوات الإسرائيلية".

وأكد أن أعظم فشل هو أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لم يحاول تقديم هيئة حاكمة بديلة واقعية في غزة في أعقاب الانسحابات الإسرائيلية.

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