إعلان

BBC

ترامب يتهم الاحتياطي الفيدرالي بعد خفض الفائدة.. ماذا قال؟

06:50 ص الخميس 19 سبتمبر 2024

دونالد ترامب

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث

وكالات

اتهم دونالد ترامب المرشح الجمهوري للانتخابات الرئاسية الأمريكية، البنك المركزي أنه مسيس، وذلك خفض المؤسسة النقدية سعر الفائدة بشكل كبير قبل بضعة أسابيع من الانتخابات الرئاسية المقررة في 5 نوفمبر.

وقال ترامب للصحفيين على هامش رحلة انتخابية، "إن مثل هذا الخفض الكبير يُظهر (...) إما أن الاقتصاد في حالة سيئة للغاية وإما أنهم يلعبون ألاعيب سياسية"، بحسب سكاي نيوز.

وخفض الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي الأربعاء معدل فائدته للمرة الأولى منذ 2020، بواقع نصف نقطة مئوية بحيث باتت تتراوح بين 4,75 و5 في المئة.

ويعتبر هذا الخفض نبأ سارًا للمرشحة الديموقراطية كامالا هاريس، التي تسعى لتسليط الضوء على الإنجازات الاقتصادية للرئيس جو بايدن في سباقها ضد ترامب.

وانتقد ترامب مرارا رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول الذي عيّنه بنفسه، ملمّحا إلى أن قرارات البنك مسيّسة، في اتهامات نفاها البنك المركزي الأمريكي بشدة.

لقاء ترامب وزيلينسكي ترامب الانتخابات الأمريكية خفض الفائدة الاحتياطي الفيدرالي رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول
تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
آيكوم اليابانية تكشف تفاصيل جديدة بشأن جهاز "البيجر".. ماذا قالت؟

إعلان

إعلان

عاجل - الفيدرالي الأمريكي يخفض سعر الفائدة 0.5% على الدولار لأول مرة منذ 4 سنوات
عاجل - ولي العهد السعودي يكشف عن شروطه لإقامة علاقات مع إسرائيل
عاجل - بيان جديد من نادي القضاة بشأن مشروع قانون الإجراءات الجنائية
خطوة غير مسبوقة في تاريخ الكرة المصرية.. شركة عالمية تنظم الدوري
شقق سكن لكل المصريين.. طرح جديد خلال أيام في 6 أكتوبر- صور
وفاة 3 أشقاء وإصابة 4 في انهيار عقار الورديان بالإسكندرية- صور
الرئيس السيسي يتصل برئيس جزر القمر بعد محاولة اغتياله
الحكومة: مفاوضات متقدمة مع شركاء محتملين لإحياء شركة النصر للسيارات
السيسي لوزير خارجية أمريكا: مصر ترفض محاولات تصعيد الصراع وتوسعة نطاقه إقليمياً