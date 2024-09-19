شركة آيكوم اليابانية تُحقق في انفجار أجهزتها اللاسلكية بلبنان

وكالات

أعلنت شركة آيكوم اليابانية، أنها تحقق حاليًا في تقارير تفيد بأن أجهزة الراديو ثنائية الاتجاه التي تحمل شعارها قد انفجرت في لبنان.

وبحسب بيان، فإن الشركة ستقوم بنشر معلومات محدثة على موقعها الإلكتروني مع تقدم التحقيق"، وفقا لسكاي نيوز.

وانفجرت أجهزة اتصال لاسلكية محمولة تستخدمها جماعة حزب الله المسلحة في جنوب لبنان، في أدمى يوم منذ بدء القصف المتبادل عبر الحدود بين الجماعة اللبنانية وإسرائيل قبل ما يقرب من عام، مما يؤجج التوتر غداة وقوع انفجارات مماثلة في أجهزة اتصال لاسلكي تعرف باسم "بيجر" خاصة بالجماعة.

وأثار هذا الحادث مخاوف بشأن سلامة هذه الأجهزة التواصلية.

وقالت وزارة الصحة اللبنانية إن 20 شخصًا قُتلوا وأصيب أكثر من 450 الأربعاء، كما ارتفع عدد القتلى في انفجارات الثلاثاء إلى 12 بينهم طفلان، فضلاً عن إصابة ما يقرب من ثلاثة آلاف شخص.

ولم يعلق المسؤولون الإسرائيليون على الانفجارات، لكن مصادر أمنية قالت إن جهاز الموساد هو المسؤول عن ذلك.

وقال أحد مسؤولي حزب الله إن الواقعة تمثل أكبر خرق أمني في تاريخ الجماعة.

وتزامنت هذه العمليات، التي بدت وكأنها قد دفعت حزب الله إلى حالة من الفوضى، مع الحرب التي تشنها إسرائيل منذ 11 شهرًا في غزة، مما أدى إلى تزايد المخاوف من تصعيد على حدودها مع لبنان وخطر اندلاع حرب إقليمية شاملة.