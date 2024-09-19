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BBC

الأسبوع المقبل.. ترامب يلتقي بـ فلاديمير زيلينسكي في الولايات المتحدة

03:39 ص الخميس 19 سبتمبر 2024

دونالد ترامب

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وكالات

أعلن دونالد ترامب المرشح للرئاسة الأمريكية، أنه قد يلتقي بالرئيس الأوكراني المنتهية ولايته فلاديمير زيلينسكي، خلال زيارة الأخير للولايات المتحدة الأسبوع المقبل، وفقا لروسيا اليوم.

ورد ترامب على سؤال للصحفيين عن إمكانية اللقاء مع زيلينسكي، أنه ممكن، ولم يكشف عن مزيد من التفاصيل.

يذكر أن زيلينسكي من المقرر أن يزور الولايات المتحدة للمشاركة في أعمال الدورة الـ 79 للجمعية العامة للأمم المتحدة، والتي انطلقت في 10 سبتمبر الجاري.

وأعلنت سلوفينيا، التي تترأس مجلس الأمن الدولي، أن زيلينسكي من المخطط أن يلقي كلمة أمام الجمعية العامة يوم 24 سبتمبر.

وأشارت تقارير إعلامية إلى إمكانية لقاء زيلينسكي بالرئيس الأمريكي جو بايدن على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة.

لكن المتحدث باسم مجلس الأمن القومي جون كيربي صرح بأن الإدارة الأمريكية غير مستعدة عن الإعلان عن موعد لقاء بايدن مع زيلينسكي.

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