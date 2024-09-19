وزير خارجية لبنان: حزب الله تلقى ضربة قوية ما يجعل رده ضروريًا

وكالات

قال عبد الله بوحبيب وزير الخارجية اللبناني، إن الحكومة تخشى أن تكون الهجمات المتتالية المميتة في لبنان مقدمة للحرب، مؤكدا أن البلاد بصدد لحظة مخيفة ولا تريد الحرب.

وشدد بوحبيب، على أنه لا يمكننا التحدث مع حزب الله كالسابق لأنه تلقى ضربة قوية مما يجعل رده ضروريا، وفقا لما ذكرته روسيا اليوم.

وشهد لبنان الثلاثاء الماضي، انفجارات في عدة مناطق لأجهزة اتصالات من نوع "بيجر" في العديد من المناطق التي تعد معاقل لحزب الله اللبناني، بما في ذلك الضاحية الجنوبية لبيروت، ومناطق جنوب لبنان، والبقاع الشرقي.

وفي يوم الأربعاء، دوت انفجارات في عدد من المناطق اللبنانية من الجنوب إلى بيروت، إذ أن عددا كبيرا من سيارات الإسعاف هرعت إلى أماكن الانفجارات.

وبحسب التقارير الأولية الواردة من لبنان، فإن الانفجارات ناجمة عن أجهزة اتصالات لم تنفجر خلال الهجوم الدامي يوم أمس الذي راح ضحيته أكثر من 4000 شخص في مناطق متفرقة في لبنان.

وقال مصدر أمني، إن أجهزة الاتصالات التي انفجرت هي أجهزة لاسلكي محمولة من البيجر أو أجهزة أخرى مختلفة.

وحمل حزب الله إسرائيل مسؤولية العملية، مؤكدا أن هذا المسار متواصل ومنفصل عن الحساب ‏العسير الذي يجب أن ينتظره العدو المجرم على مجزرته التي ارتكبها بحق شعبنا وأهلنا ‏ومجاهدينا في لبنان، فهذا حساب آخر وآت إن شاء الله. ‏