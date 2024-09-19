زيادة الصادرات وتحسين المعيشة.. تصريحات جديدة لـ ترامب بشأن الانتخابات الأمريكية
كتب- محمد فتحي:
أكد دونالد ترامب الرئيس الأمريكي السابق، أنه سيزيد من الصادرات الأمريكية للدول الأخرى، بالإضافة إلى تحسين مستوى معيشة الطبقة الوسطى من الشعب الأمريكي.
وأضاف ترامب: "ينبغي علينا أن نوقف الجريمة والإرهاب في بلادنا وهذا ما سأفعله"، وفقا لما ذكرته سكاي نيوز في نبأ عاجل لها قبل قليل.
وأوضح: "ينبغي أن يصوت الأمريكيون في نيويورك له حتى لا نترك بلادنا 4 سنوات كاملة لكمالا هاريس".
ومن المقرر أن تجري الانتخابات الرئاسية المقبلة بالولايات المتحدة الأمريكية في نوفمبر المقبل؛ حيث يعتزم ترامب خوض غمار الانتخابات، من أجل العودة إلى البيت الأبيض مجددا.
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