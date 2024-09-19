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حزب الله يعلن ارتفاع عدد القتلى بين عناصره في انفجار أجهزة الاتصالات اللاسلكية لـ11 قتيلا

02:38 ص الخميس 19 سبتمبر 2024

تفجيرات أجهزة حزب الله

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كتب- محمد فتحي:

أعلن حزب الله اللبناني، ارتفاع عدد القتلى بين عناصره في انفجار أجهزة الاتصالات اللاسلكية إلى 11 قتيلا، وفقا لما ذكرته قناة القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل لها قبل قليل.

يذكر أن وزارة الصحة اللبنانية، أعلنت الأربعاء، ارتفاع حصيلة قتلى انفجارات أجهزة الاتصال اللاسلكي في لبنان، إلى 20 قتيلاً على الأقل، وأكثر من 450 جريحا.

وأفادت تقارير إعلامية، الأربعاء، بوقوع عدد كبير من الإصابات والقتلى، في انفجارات الأجهزة التي وقعت في مناطق في لبنان، وفق ما نقلته "الجزيرة" عن مراسلها.

وكشفت أن الأجهزة التي جرى تفجيرها في مناطق بلبنان من نوع "أيكوم إف 82".

وقالت إن الانفجارات التي جرت في مناطق بلبنان كانت على نطاق واسع لكن انفجار الأجهزة لم يكن كبيرا، لافتة إلى وقوع 5 انفجارات في مدينة صيدا ومحيطها جنوبي لبنان، بحسب ما نقلته عن مصادر أمنية.

كذلك أشارت إلى وقوع انفجارات في ضاحية بيروت الجنوبية وجنوب لبنان ومنطقة البقاع شرقي البلاد

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