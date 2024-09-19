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الاستخبارات الأمريكية: قراصنة إيرانيون أرسلوا مواد مسروقة من حملة ترامب للمنظمات الإعلامية

01:13 ص الخميس 19 سبتمبر 2024

المرشح الجمهوري دونالد ترامب

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كتب- محمد فتحي:

قالت الاستخبارات الأمريكية، إن قراصنة إيرانيون أرسلوا في يونيو ويوليو رسائل بريد إلكترونية لأفراد بحملة بايدن بها مواد مسروقة من حملة ترامب، وفقا لما ذكرته قناة القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل لها قبل قليل.

وأضافت الاستخبارات الأمريكية، أن قراصنة إيرانيون واصلوا منذ يونيو إرسال مواد مسروقة مرتبطة بحملة ترامب إلى المنظمات الإعلامية.

ومن المقرر أن تجري الانتخابات الرئاسية المقبلة بالولايات المتحدة الأمريكية في نوفمبر المقبل؛ حيث يعتزم ترامب خوض غمار الانتخابات، من أجل العودة إلى البيت الأبيض مجددا.

المرشح الجمهوري دونالد ترامب ترامب اغتيال ترامب الانتخابات الأمريكية
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