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البيت الأبيض: نحاول إعادة حماس وإسرائيل إلى طاولة المفاوضات

11:13 م الأربعاء 18 سبتمبر 2024

البيت الأبيض

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وكالات

قال منسق الاتصالات الاستراتيجية في البيت الأبيض جون كيربي، اليوم الأربعاء، إن الرئيس جو بايدن سيبحث خلال وجوده في نيويورك جهود إنهاء الحرب في غزة والسودان.

وأكد كيربي أن التوصل إلى وقف إطلاق النار أفضل طريق للمضي قدما و"سنواصل مساعينا لتحقيق ذلك"، مشيرا إلى أن واشنطن تريد نهاية الحرب في غزة وكل ما تقوم به منذ البداية مخطط له لإيجاد حل.

وأوضح كيربي أن الولايات المتحدة تحاول إعادة حماس وإسرائيل إلى طاولة المفاوضات، مؤكدا أن لا شيء تغير في مساعيها بهذا الخصوص.

ونوّه كيربي إلى أن واشنطن ما زالت تعتقد أن أفضل طريقة لإعادة الأسرى هو اتفاق بين حماس وإسرائيل.

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